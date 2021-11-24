Malatya'nın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ve Darende ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Belediye Başkanı Murat Koca'nın verdiği yemekle devam etti.

İzollu Kongre ve Nikah Sarayı'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Kaymakam Abdulselam Bıçak ve Belediye Başkanı Murta Koca da bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Darende

Darende ilçesinde de tören, Hükümet Konağı önünde düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

İnce ve beraberindekiler, Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gün dolayısıyla Hacı Naci Ateş Okullarının konferans salonunda da program yapıldı.

Kaymakam Türkoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğretmen bir ailenin çocuğu olmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirterek, her zaman öğretmenlerin yanında olacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce de kültür ve medeniyetin temelini eğitimin ve öğretimin oluşturduğunu dile getirerek, onun yapıcısının da öğretmen olduğunu kaydetti.

Öğretmenler, şarkı ve türküler seslendirdi, şehit öğretmenler anıldı.

Mesleğe yeni başlayan 13 öğretmenin Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak yemin ettiği program, başarı gösteren ve emekli olan öğretmenlere plaket verilmesi ile sona erdi.

AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri

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