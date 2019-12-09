09.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:53

Malatya Eczacılar Odası Başkanlığına Ebru Sönmez getirildi.



Eczacılar Odası eski Başkanı Tahir Özelçi, yeni başkan Ebru Sönmez ile oda binasında ortak basın açıklaması yaptılar.



Tahir Özelçi, yaptığı konuşmada, "A nkara'da yapılan Türk Eczacıları Birliği olağan genel kurulunda seçimle Türk Eczacılar Birliği Merkez heyetine seçilmiş buluyorum. Bundan sonra eczacılarımızı Türk Eczacılar Birliği Merkez karar yönetim kurulunda temsil edeceğim. İnşallah ulusal bazda projelere imza atıp, halk sağlığına insan sağlığına ve Eczacılığa, ulusal bazda hizmet edeceğiz." İfadelerini kullandı.



Türk Eczacılar Birliği Merkez heyetine seçilmiş olması nedeniyle yasa gereği Malatya'daki oda başkanlığı görevinden istifa ettiğini dile getiren Özelçi, "Malatya Eczacılar Odası yönetim kurulu bugün yaptığı toplantı ile yeniden görev dağılımı yaptı. Ebru Sönmez arkadaşımız Malatya Eczacı Odası başkanlığına seçildi. İnşallah Ebru arkadaşımız da bizim kaldığımız yerden Malatya'daki sağlık alanında Eczacılık alanında ilaç alanındaki hizmetlerini devam ettirerek daha güzel gelişmeler sağlayacak." şeklinde konuştu.



" 1974 yılında kurulan Malatya Eczacılar Odasını kuruluş tarihinden beri ilk defa Türk Eczacılar Birliğinde Merkez heyetinde görev alma şerefine sahip olduk. Malatya'mızı ve Malatyalı eczacıları orada temsil edip ilaç Eczacılık alanında sağlık alanında halk sağlığında daha güzel yerlere getirmek ve daha güzel faydalar getirmek amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Beni, Malatya Eczacı Odası Başkanlığı görevine 10 yıl boyunca layık gören eczacılarımıza teşekkür ediyorum. Yine 10 yıl boyunca oda başkanlığımız sürecinde halkımızla iç içe olduk. Malatyalılara teşekkür ediyorum. Yeni başkanımız Ebru Hanım'a da görevinde başarılar diliyorum." dedi.



Malatya Eczacılar Odası'nın yönetim kurulu toplantısında belirlediği yeni Başkan Ebru Sönmez ise, "Öncelikle Tahir başkanıma yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı etsin. Malatya'mızı en iyi şekilde temsil edeceğine olan İnancımız tamdır. Malatya'nın ilk bayan başkanı olmanın verdiği heyecan ve gururu hissediyorum. İnşallah Tahir başkanımızdan aldığım görevi de daha güzel projelerle başkanlığı sürdüreceğimin teminatını veriyorum." İfadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA