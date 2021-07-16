Malatya'dan yılın ilk yarısında 141 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı

Malatya'dan yılın ilk yarısında 115 ülkeye 41 bin 12 ton kuru kayısı ihraç edilerek, 141 milyon 176 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Malatya'dan yılın ilk yarısında 115 ülkeye 41 bin 12 ton kuru kayısı ihraç edilerek, 141 milyon 176 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte yetiştirilen meyve, dünyada damakları tatlandırmaya devam ediyor.

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nin ardından Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alan üçüncü ürünü olan Malatya kayısısında ocak-haziran döneminde 141 milyon 176 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

Geçen yılın aynı döneminde 42 bin 671 ton kuru kayısı ihracatından 113 milyon 317 bin dolar elde edilmişti.

Yılın ilk yarısında ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, Rusya, Birleşik Krallık, Avustralya, Brezilya, Hollanda ve Çin'in de aralarında bulunduğu 115 ülkeye kuru kayısı satıldı.

"Kayısı zirveye koşmaya devam ediyor"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, tüketicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere yöneldiğini, bu nedenle kuru kayısı ihracatının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Kayısıda hasat döneminin sürdüğünü belirten Özcan, bu yıl kentte 391 bin 88 ton yaş, 86 bin 39 ton kuru kayısı rekoltesi beklendiğini ifade etti.

Kayısının ülke için önemli bir ihracat kalemi olduğuna işaret eden Özcan, "Hem ülke hem de Malatya ekonomisi için kayısı zirveye koşmaya devam ediyor. Hem ülkemizi hem şehrimizi ciddi anlamda ihracatta umutlandıran ve sevindiren haberler alıyoruz. Yılın ilk 6 ayında 41 bin 12 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bunun karşılığında hem ülke hem de Malatya ekonomisine 141 milyon 176 bin dolar döviz kazandırdık. İhracatımız devam ediyor." dedi.

Özcan, en fazla kayısı gönderilen ülkenin ABD olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"En önemli alıcılarımızın başında gelen ABD'ye ihracatımız ciddi anlamda yerini koruyor. Bu yıl da yaklaşık 13 bin ton kuru kayısının ABD'ye ihracatını gerçekleştirdik. ABD'nin hemen ardından Fransa ve Almanya'ya bu yıl yaklaşık 7 bin ton kuru kayısı gönderdik. 1980'li yıllarda 5 bin tonla başlayan ihracat serüvenimiz yaklaşık 111 bin ton ihracatı gördüğümüz rakamlara da ulaştı. Bu anlamda hem üreticilerimize hem de ürünü ciddi zorluklarla yurt dışına ihraç eden ve bunun karşılığında ülkemize döviz getiren ihracatçılarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz."

"Kayısıda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Kayısıda geçen yıl hem lisanslı depoculuk hem de TMO'nun müdahale alımlarıyla yeni bir dönemin başladığını dile getiren Özcan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya ve kayısıya gösterdiği özel ilgiden dolayı bütün üreticiler adına, Malatyalılar adına sonsuz teşekkür ediyoruz. 'Kayısıda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sloganıyla 100 bin ton ihracat, 500 milyon dolar gelir hedefiyle hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Özcan, mevcut tablodan üreticilerin de kentteki iş çevrelerinin de mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik