Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 55 bin 504 lira ceza verildi
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 55 bin 504 lira ceza verildi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 55 bin 504 lira ceza verildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye, 55 bin 504 lira ceza kesildi.

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye, 55 bin 504 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Battalgazi, Doğanşehir, Akçadağ ve Kuluncak ilçelerindeki denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ve izolasyon kurallarını ihlal eden 16 kişiye, toplam 55 bin 504 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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