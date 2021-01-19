Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık ekiplerinin imdadına belediye yetişti
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Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık ekiplerinin imdadına belediye yetişti

19.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:40
Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık ekiplerinin imdadına belediye yetişti

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık ekiplerinin imdadına belediye yetişti.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık ekiplerinin imdadına belediye yetişti.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin dört bir köşesinde seferber olan karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Pütürge ilçesine bağlı Üçyaka ve Çamlıdere mahallelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hasta taşıyan ambulansın imdadına yetişen ekipler, yolu açarak hastanın hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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