Malatya'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı
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Malatya'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Malatya'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, TCDD'ye ait sinyalizasyon kablosunu çalarken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, TCDD'ye ait sinyalizasyon kablosunu çalarken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günedoğru Mahallesi'nde devriye görevi sırasında E.D. ve Ö.K'yi TCDD'ye ait 25 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablosunu çalarken suçüstü yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alındı, kabloyu kesmekte kullandıkları malzemelere el konuldu.

İşlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlılara, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 938 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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