Malatya'da evde sağlık hizmetleri ekipleri yoğun mesaide

Malatya'da evde sağlık hizmeti veren 200 sağlık personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastaneye gelemeyen vatandaşlara hizmet verebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Kentte, yatağa bağımlı ve yaşlılık nedeniyle öz bakımlarını yapamayan ve çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye gelemeyen hastalara 4443833 nolu telefon numarasından alınan talep doğrultusunda doktor, hemşire, sağlık memurundan oluşan ekiple hizmet veriliyor.

İhtiyaç halinde ekiplere birer fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog da ekleniyor.

Salgın sürecinde iş yoğunluğu neredeyse iki kat artan ekipler, büyük özveriyle görevlerini yerine getiriyor.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetlerinin, Sağlık Bakanlığının önemsediği hizmetlerden biri olduğunu belirtti.

"Filyasyon ekipleri kadar yoruldular"

Salgın sürecinde bu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşların sayısında artış olduğunu dile getiren Bentli, şöyle konuştu:

"200 personelle bu hizmeti veriyoruz. Doktorlu, doktorsuz ekiplerimiz var, onlar da filyasyon ekipleri kadar yoruldular. Pandemi nedeniyle hastaneye gelmek istemeyen her türlü yatağa bağımlı hastamızın sağlık hizmetini evlerinde görmeye çalıştık. 2019 yılında evde bakım hizmeti kapsamında 25 bin hasta ziyareti yapılmışken bu rakam geçen yıl 42 bine kadar çıktı. Bunda pandeminin etkisi çok büyük."

Hasta ve ameliyat sayısı azaldı evde sağlık hizmeti talebi arttı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk ise yaklaşık 4 bin personelin çalıştığı hastanelerinin Türkiye'deki en yoğun acil servislerden birine sahip olduğunu, 2019'da yaklaşık 1,5 milyon, 2020'de ise salgının da etkisiyle acil servislerine 700 bin başvurunun yapıldığını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle 55 bin civarında olan ameliyat sayısının geçen yıl 23 bine, günlük 6 bin olan poliklinik başvurusunun da yarı yarıya düştüğüne işaret eden Aktürk, bu süreçte evde bakım hizmetlerine olan talebin artığını kaydetti.

Kovid-19'dan dolayı palyatif servisi kapattıklarını, evde bakım servisinin iş yükünün bu süreçte daha da arttığını dile getiren Aktürk, evde bakım biriminin 5 doktor, 18 sağlık personeli, 4 araçla hastalara hizmet verdiğini anlattı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı ihtiyacı olan bütün hastalara gidilerek muayene, kan alma gibi işlemlerin istisnasız yapıldığını anlatan Aktürk, "Pandemiden dolayı insanlar hastaneye gelmediği için evde sağlık hizmeti talebi arttı. Hastane olarak pandemiye endeksli değişiklikler yaptık. Evde hasta bakım sayımız 10 bin civarındaydı, bu rakam geçen yıl 20 binleri oldu, yüzde yüz bir artış oldu." diye konuştu.

Evde bakım hizmeti alan 78 yaşındaki Leman Avunduk ise hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek salgın sürecinde görevlerini büyük bir özveriyle yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş