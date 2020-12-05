Malatya'da caddeler drone ile denetleniyor
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Malatya'da caddeler drone ile denetleniyor

05.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:59

Malatya'da caddeler drone ile denetleniyor Malatya 'da polis, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında drone ile denetim yaptı.

Malatya'da caddeler drone ile denetleniyor

MALATYA - Malatya 'da polis, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında drone ile denetim yaptı. Malatya sokaklar sessizliğe bürünürken, vatandaşlar genelde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

İnönü Caddesi, Soykan Parkı gibi meydanlar da sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayan uygulamada ekipler gece boyu denetimlerini sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sessizliğin hakim olduğu kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği meydan ve caddeler boş kaldı.

Yeni tıp korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlamadan muaf kişilerin sadece dışarıda bulunduğu Malatya'da polis ekipleri de denetim yaparak sokakta olan kişilerin izin belgelerini inceledi.

Malatya'da caddeler drone ile denetleniyor
Malatya'da caddeler drone ile denetleniyor
Malatya'da caddeler drone ile denetleniyor
Malatya'da caddeler drone ile denetleniyor
Malatya'da caddeler drone ile denetleniyor
Malatya'da caddeler drone ile denetleniyor
Malatya'da caddeler drone ile denetleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

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