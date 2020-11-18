Arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı
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Arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı

18.11.2020 23:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:45

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehbayram Mahallesi'nde, arkadaşıyla şakalaştığı ileri sürülen M.K. tabancayla vuruldu.

Yaralanan M.K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.K'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaçan arkadaşı A.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı
Arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı
Arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı
Arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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