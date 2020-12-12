Malatya'da 9 paket çay ile 1 alkollü içecek çalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da 9 paket çay ile 1 alkollü içecek çalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

12.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:15
Malatya'da 9 paket çay ile 1 alkollü içecek çalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Malatya'da marketlerden 9 paket çay ve 1 alkollü içecek çaldığı iddia edilen 2 şüphelinden 1'i tutuklandı.

Malatya'da marketlerden 9 paket çay ve 1 alkollü içecek çaldığı iddia edilen 2 şüphelinden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı tarihlerde Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı ve Yakınca mahallelerinde marketlerden toplam 15 paket çay ile 1 alkollü içeceğin çalınması olayına karıştıkları gerekçesiyle şüpheliler O.T, ile İ.Ö, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden İ.Ö, mahkemece tutuklandı, O.T, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

İlgili Haberler

Şüpheliyi vermemek için direndiler: 2 polis yaralı, 9 gözaltı
Şüpheliyi vermemek için direndiler: 2 polis yaralı, 9 gözaltı
Erzurum'da ayaküstü çay...Sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Erzurum'da ayaküstü çay...Sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Meteoroloji 2 il için sağanak, 1 bölge için buzlanma uyarısı yaptı
Meteoroloji 2 il için sağanak, 1 bölge için buzlanma uyarısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Ateş İlaç Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da 9 paket çay ile 1 alkollü içecek çalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:17:40. #1.14#
title