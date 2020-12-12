Malatya'da 9 paket çay ile 1 alkollü içecek çalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Malatya'da marketlerden 9 paket çay ve 1 alkollü içecek çaldığı iddia edilen 2 şüphelinden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı tarihlerde Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı ve Yakınca mahallelerinde marketlerden toplam 15 paket çay ile 1 alkollü içeceğin çalınması olayına karıştıkları gerekçesiyle şüpheliler O.T, ile İ.Ö, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden İ.Ö, mahkemece tutuklandı, O.T, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş