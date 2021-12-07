Malak ve dişi manda destekleme başvuruları başladı

DENİZLİ (İHA) - Denizli Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2021 yılı için buzağı/malak ve dişi manda desteklemesi başvuruları başladığı açıklandı.

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında yürütülen 2021 yılı 1. Dönem buzağı ve malak desteklemesi ile 2021 yılı dişi manda desteklemesi başvuruları başladı. Başvurular 31.12.2021 tarihinde sona ereceği açıklandı. Buzağı desteklemesinden; 120 gün yaşamış ve programlı aşıları tamamlanmış olan, Türkvet ile E-ıslah veri tabanlarında doğdukları işletme numarası, cinsiyet, ana kulak numarası ve doğum tarihleri kayıtlı 2021 yılı doğumlu buzağılar faydalandırılacaktır. Buzağı desteklemesinden yararlanmak için, soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, diğer örgütlere üye/ortak yetiştiriciler örgütleri kanalıyla herhangi bir çiftçi örgütüne üye/ortak olmayan yetiştiriciler ise ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapabileceği açıklandı.

Yetiştirici/üretici örgütleri, kendilerinde başvuru dilekçesi bulunan üyelerinin başvurularından sorumludur. Bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiriciler, dilekçe ile üyesi bulundukları yetiştirici/üretici örgütüne başvuru yapmak zorundadır. Yetiştirici/üretici örgütleri, her ne sebeple olursa olsun üyesinin yazılı destekleme başvurusunu geri çeviremez. Üyesinin destekleme başvuru dilekçesi bulunmayan yetiştirici/üretici örgütleri, bu üyeleri adına başvuru yapacağını söyledi.

Destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenecek olup, doğduğu işletmede 120 günü tamamlama ve yaşama şartı aranmaktadır. 1. dönem desteklemeye müracaat eden yetiştiricilerin, 2. dönem için ayrıca başvuru yapmalarına gerek yoktur. Bir defa yapılan müracaat, sonraki dönem destekleme başvuruları için geçerli olmaktadır. 1. döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2022-15 Haziran 2022 tarihleri arasında 2021 yılı 2. Dönem buzağı desteklemesine başvurma imkanları bulunmaktadır. Buzağıların analarında, ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre 235-450 gün olmalıdır.

Malak desteklemesinden; 2021 yılı içerisinde doğmuş, küpelenerek doğduğu işletme üzerinden TÜRKVET'e kaydedilmiş ve bu işletmede en az 120 gün süreyle yaşamış, programlı aşıları yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş malaklar yararlanacaktır. Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci dönemde 1 Temmuz 2022-1 Ağustos 2022 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir. 1. Dönem başvurular 31 Aralık 2021 tarihine kadar ilçe müdürlüklerine yapılacağı ifade edildi. Dişi Manda desteklemesinden; doğum tarihi 1 Ekim 2021 tarihinden önce olan, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla TÜRKVET'te kayıtlı ve işletmeye geliş tarihi, 1 Ekim 2021 tarihinden önce olan mandalar faydalanacaktır. Başvurular 31 Aralık 2021 tarihine kadar ilçe müdürlüklerine yapılacağı duyruldu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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