: "Mal varlıklarını araştıralım" diyen Davutoğlu'na CHP'li Tekin cevap verdi: Siyasi Etik Teklifi'ni imzalamadı

10.12.2019 08:23 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şehir Üniversitesiyle ilgili "Bunlar Halkbank'ı dolandırıyorlar" sözlerinin ardından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, siyasilerin mal varlıklarının incelenmesini istedi. CHP'li Gürsel Tekin, bu açıklamalar sonrası Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde siyasi parti liderlerinin mal varlıklarının şeffaf hale getirilmesini amaçlayan Siyasi Etik Teklifi'ni hazırladığını fakat imzalamadığını ifade etti.

"DAVUTOĞLU, KENDİ ÖNERİSİNİN ARKASINDA DURMADI"

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Davutoğlu görevi bırakınca, aynı teklifi CHP verdi ve imzalaması için Davutoğlu'na da gönderdi. Ancak Davutoğlu kendi önerisinin arkasında durmadı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin "14 Mart 2017 günü TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi olarak sunmuştuk. Davutoğlu'nun imzasına da açtık ama imzalamadı" dedi ve şunları ekledi: "Davutoğlu imzalamadı. Ülkenin en tepesindeki kişi, yönettiği ülkede yolsuzluğu engellemenin yollarını arıyordu ama o yolu bulamadı. Tayinle gelip, tayinle gitti. Türkiye'nin bir 'Temiz eller operasyonuna' ihtiyacı var"

NE OLMUŞTU?

Davutoğlu, Erdoğan'ın kendisi ile ilgili "Bunlar Halkbank'ı dolandırdılar" sözlerine yanıt olarak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere yaşayan tüm eski cumhurbaşkanları, başbakanlar, kamu bankalarının bağlı olduğu bakanlar ile ailelerinin mal varlıklarının araştırılmasını önermiş ve "Ben şahsım adına artık üyesi olmadığım yüce TBMM'ye hesap vermekten bir an bile imtina etmem" demişti.

Davutoğlu'nun birkaç gün içerisinde resmi olarak açıklayacağı yeni muhalefet partisinin kurucular kurulunda yer alan üst düzey bir yetkili, Davutoğlu ve kurucular kurulunun tüm üyelerinin, partinin kuruluşuyla birlikte mal varlıklarını açıklayacakları bilgisini verdi. Yetkili, "Siyasi etik ve şeffaflık kapsamında parti yönetimine gelecek tüm yöneticiler de bunu yapacak. Bu, toplumun da beklediği bir şey" dedi.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada isim vermeden yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a yüklendi. Ahmet Davutoğlu'ndan "malum zat" diye bahseden Erdoğan, "Şehir Üniversitesi'nin tahsisini başbakanlığım sırasında ben yaptım. Tahsisini ben yaptığım halde malum zat başbakan olunca bunu mülkiyet devrine dönüştürdü. Bu yapılamaz. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu devri yoktur, olmamıştır. Bu mülkiyet devrini yaparken (Davutoğlu'nun) yanında Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var. Halkbank'tan kredi alıyorlar. Burada Halk Bankasının dolandırılması söz konusu." demişti.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ARAZİSİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, Şehir Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koydu.

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