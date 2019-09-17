'Mahmut Köyü 1453' ile 'Afrika Karması' hazırlık maçı oynadı

17.09.2019 15:06

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Mahmut Köyü 1453 Spor, Bak Football Sport'a (Afrika Karması) 3-0 mağlup oldu.



Mahmut Köyü 1453 Spor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Afrika Karması'na 3-0 yenildi. Şuhut Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleye taraftarların da ilgisi yoğun oldu. Kıran kırana geçen müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda durumu eşitlemeye çalışan Afyonkarahisar ekibinin atakları sonuçsuz kalınca maç da 3-0 sona erdi. Karşılaşmanın ardından birbirlerine sarılan iki takımın futbolcuları, günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.



Afrika Karması Takım Menajeri Djibril Bakala Camara, hazırlık maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu hazırlık maçını yaptığımız için çok mutluyuz. İstanbul'dan Afyon'a taraftarımız geldi. Fatih hoca ile bu hazırlık maçını oynamak için bir süredir görüşüyorduk. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Afyonkarahisar'a bugün geldik. Sabah 09.00'da burada olduk. Bizim takım iyi oynuyor, görüyorsunuz zaten. Herkes bizim takımı çok iyi tanıyor. İstanbul'a giden herkes Bak Football Sport takımımızı izliyor" dedi.



Yalçın: "İlk duyduğumuzda şaşırdık"



Mahmut Köyü 1453 Spor takımın teknik patronu Fatih Yalçın da şunları söyledi:



"Öncelikle biz önemli bir maça seyirci olarak gelen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok farklı bir havada oynanan maç oldu. Yani bir ilçe takımıyla, Afrika takımının mücadelesini izledik. Bizim eksiklerimiz var, bunları görme adına çok güzel oldu. Rakip tabii bize göre oldukça hazırdı. Ama çok güzel bir organizasyon oldu. Hava da çok güzeldi, seyirciler de bizleri yalnız bırakmadı. Biz de eksiklerimizi görmüş olduk. Maçın öncesine gelirsek rakip takımdaki yönetici ve arkadaşlarımız bizi takip ettiklerini söylediler, bize ulaştılar. Bizimle hazırlık maçı yapmak istediklerini söylediler. Biz de şaşırdık tabii ilk etapta bir Afrika takımının bizimle maç oynayacağını söyleyince. Bizim maddi imkanlarımız çok fazla iyi değil ama en azından bir yemek verebileceğimizi söyledik. Onlar da bizi kırmadı, güzel bir ortamda maç oynadık. Özellikle Oktay başkanımız ve As Başkanımız Davut Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelmemizde pay sahibi oldular." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA