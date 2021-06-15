Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu
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Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | 3. Sayfa

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 49 yaşındaki bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 49 yaşındaki bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Kocaali Mahallesi Çilektepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye silah sesi üzerine sokağa inen mahalle sakinleri 49 yaşındaki komşuları Erdal Gültekin'i yerde kanlar içerisinde buldu. Mahalle sakinleri durumu 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri evli ve 3 çocuk babası Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gültekin'in yanında av tüfeği bulunurken, ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberi içerisine alırken, savcının incelemesinin ardından Gültekin'in cansız bedeni otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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