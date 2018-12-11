Mahalleleri Kalkındıracak Çalışmalar Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan Çocuk Trafik Eğitim Pisti ve İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı ve Yaşam Alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Tamamlandığında, mahallelerin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelecek projeler tüm hızıyla devam ediyor. İstasyon Mahallesinde yapımı devam eden İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı ve Yaşam Alanı ile Osmangazi Mahallesinde yapımı devam eden Çocuk Trafik Eğitim Pistinde çalışmalar şekillenmeye başladı. Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve geleceğin teminatı çocuklar için hazırlanan Bilecik Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Pisti bölge ve ülke genelinde örnek bir proje olurken, İstasyon Mahallesine kazandırılacak eser de mahalle sakinlerinin yeni dinlenme ve sosyal alanlarından biri haline gelecek.

"Şehrimiz için örnek ve ilk çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede, Bilecik Belediyesi olarak bölge ve ülke genelinde ilkleri gerçekleştiren bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Can, "Bilecik Belediyesi olarak, şehrimizi ve insanımız hem fiziki hem de sosyal ve kültürel anlamdaki birçok hizmet ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bir yandan insanımızın sosyal ve kültürel hayatına renk kazandırırken, diğer yandan mahallelerimizde birbirinden önemli eseri kazandırmaya devam ediyoruz. İşte bu çalışmalardan İstasyon Mahallesinde yapımı devam eden İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı ve Yaşam Alanı ile Osmangazi Mahallesinde yapımı devam eden Çocuk Trafik Eğitim Pistinde çalışmalar şekillenmeye başladı. Gerçekleştirilen ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız için hazırlanan Bilecik Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Pisti bölgemiz ve ülkemiz genelinde örnek bir proje olurken, İstasyon Mahallesine kazandırılacak eser de mahalle sakinlerinin yeni dinlenme ve sosyal alanlarından biri haline gelecek" dedi. - BİLECİK