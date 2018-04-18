Mahalle Sakinlerinden 'Mıcır Ocağı' Tepkisi

Van'ın Gürpınar ilçesi Kuşdağı Mahallesi'nde kurulan mıcır ocağında yapılan patlamalar, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.

Gürpınar ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Kuşdağı Mahallesi'nde özel şirketlere ait iki mıcır (yol yapımında kullanılan taş kırıntısı) ocağında yapılan patlama sonucu evlerinde çatlakların oluştuğunu ileri süren mahalle sakinleri, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Kuşdağı Mahallesi sakinleri, yaklaşık 10 yıldır faaliyetini sürdüren mıcır ocaklarındaki çalışmalar sırasında dinamit patlatılması nedeniyle evlerinin duvarlarında çatlaklar olduğu iddiasıyla şikayette bulunduklarını, ancak başvurudan herhangi bir sonuç elde edemediklerini ifade etti.

Mıcır ocaklarının mahallelerinde çalıştığı günden bu yana sıkıntılarının bitmek bilmediğini ifade eden Nazım Erdoğan isimli mahalle sakini, "Mıcır ocağında patlamalar yapıyorlar ve bizler bundan rahatsız oluyoruz. Evlerimizin hepsi çatlamış durumdadır. Bizler de bu yüzden rapor verdik. Jandarma geldi. Evlerimizdeki çatları tespit ederek tutanak tutular. Ancak sonuç olarak bize bir bilgi gelmedi. Taş ocakları patlama yapmadan önce anons yapıyor. Ancak patlamada doz çok yüksek. Bu patlamaların ise herkese bir zararı vardır. Bizler patlamadan dolayı baya rahatsız olduk. Artık psikolojimiz bozuldu" dedi.

"Deprem oluyor gibi yer sallanıyor"

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremler sonrası evlerini inşa ettiklerini ifade eden İkram Koç ise, ocaklarda yapılan dinamitli patlamalar ile evlerinde çatlakların oluştuğunu söyledi. Koç, "Şantiyelerde patlama olduğu sırada evlerimizde duramıyoruz. Deprem oluyor gibi her yer sallanıyor. Biz bu evleri depremden sonra yaptık. Bu evlere bütün kazancımız ile masraf ettik. Sadece ben değil, bütün komşularımız aynı durumdadır. Evlerimizin yarısından fazlası depremden sonra yapıldı. Köyümüz ise sahipsizdir. Artık huzurumuz kalmadı" diye konuştu.

"İki yıllık evimizin hepsi çatladı"

Patlamalardan dolayı iki yıllık evlerinin büyük bir bölümünün çatladığını dile getiren Ömer Keskiner de, şunları söyledi:

"Taş ocağında patlama yapılınca depremmiş gibi sarsılıyoruz. Camide anons geçiyorlar, 'dışarı çıkın' şeklinde. Haftada bir kez patlama yapıyorlar. İki yıllık evimizin hepsi çatladı. Gece gündüz çalışarak o evi yapmıştık. Belki onlar zengindir, paraları var, ama bizde o imkan yok. Birkaç kez şikayet ettik, ancak kimse gelip bakmadı. Buna bir çözüm bunlarını istiyoruz."

Patlamalardan dolayı evlerinin başlarına yıkılacağını ifade eden Minaver Taşçı ise evlerinin hemen hemen her köşesinin çatladığını ve bunu onarmak için maddi konuda güçlerinin olmadığını söyledi.

Mahkemeden takipsizlik kararı

Mıcır ocağı yetkilileri ise mahalle sakinlerinin kendilerine bazı taleplerde bulunduğunu, ancak bu talepler karşılanmadığı için şikayet edildiklerini belirtti. Yasal olarak ocakların mahalleye uzaklığı ile ilgili herhangi bir sorun olmadığını ifade eden yetkililer, mahkemenin ise yürütülen soruşturmaya takipsizlik kararı verdiğini kaydetti. - VAN