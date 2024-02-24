Üye Girişi
Haberler

Zerrin Özer'in eski eşi Alper Önal: 'Zerrin benim her zaman başımın tacıdır'

Güncelleme:

Zerrin Özer'in eski eşi Alper Önal, usta sanatçının tedavi görmesinin ardından yaptığı açıklamada, Zerrin Özer'in Darülaceze'ye gitmeye karar verdiğini söyledi. Önal, Zerrin Özer ile olan dostluğunun hiç kesilmediğini belirtti.

Zerrin Özer'in eski eşi Alper Önal, usta sanatçının tedavi görmesinin ardından yaptığı açıklamada "Darülacezeyi tercih etmeden bir süre önce ben onu Mersin'e yanıma getirtiyordum. Hastanesini doktorlarını her şeyini ayarlamıştım. ve hastane sürecinden sonrada ona evimde bakacaktım. Fakat son dakika gelmekten vazgeçerek Darülaceze'ye gitmeye karar verdi. Zerrin benim her zaman başımın tacıdır" diye konuştu.

Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer, Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı.

Tedavisinin ardından taburcu olan Özer, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Usta sanatçının eski eşi oyuncu ve şarkıcı Alper Önal, boşanmış olmalarına rağmen dostluklarının hiç kesilmediğini söyleyerek, "Hiçbir zaman diyaloğumuz kesilmedi. Hastalığı boyunca her gün konuştuk. Darülacezeyi tercih etmeden bir süre önce ben onu Mersin'e yanıma getirtiyordum. Hastanesini doktorlarını her şeyini ayarlamıştım. ve hastane sürecinden sonrada ona evimde bakacaktım. Fakat son dakika gelmekten vazgeçerek Darülaceze'ye gitmeye karar verdi. Zerrin benim her zaman başımın tacıdır" diye konuştu.

Zerrin Özer'le 1991 yılında evlenip bir sene sonra boşanan Alper Önal, Özer'le kısa süren evliliğinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ettiğini ve 6 yıldır Mersin'de yaşadığını söyleyerek, "Sahne çalışmalarım aralıksız devam etti. Fakat yine sevenlerimle sahne dışında da bir arada olmak istedi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Ahdım Olsun' adlı teklim ve klibim ile tüm dijital platformlarda yeniden sevenlerimle buluştum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Zerrin Özer Alper Önal Darülaceze Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çorum FK - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Gaziantep FK - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gaziantep FK - Başakşehir maçı nereden izlenir? Gibi 5. sezon ne zaman? Gibi 5. sezon hangi tarihte, ne zaman yayınlanacak? Gibi 5. sezon yayınlandı mı? Yaz tatiline kaç gün kaldı? Yaz tatiline kaç gün var, ne zamana başlayacak? Twitch kapandı mı? Twitch neden kapandı, sebebi ne? Twitch'e yasak mı geldi, neden girilmiyor? Hull City - WBA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - WBA maçı nereden izlenir? PROTEİN TOZU ZARARLI MI? Protein tozu kilo almak, kilo vermek için kullanılır mı? Protein tozunun zararı var mı, her gün kullanılır mı? YAZ TATİLİ KISALDI MI? Yaz tatili kaç gün oldu, kısaltıldı mı? İşte MEB'den yaz tatili açıklaması! KAYSERİSPOR – ÜMRANIYESPOR CANLI: Bandırmaspor – Ümraniyespor maçı nereden, nasıl izlenir? Bandırmaspor Ümraniyespor canlı yayın linki! KAYSERİSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Kayserispor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Ankaragücü canlı yayın linki! Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title