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Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun

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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara ile Paris Hilton arasında, sosyal medyada tartışma yaşandı. Nara, bir kez daha sansasyon yaratarak sosyal medyaya damga vurdu.

Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun

ALBÜM İSİMLERİNİN BENZERLİĞİ TARTIŞMA YARATTI

Kavga, Paris Hilton'un yeni albümü "Bad Bitch Academy"yi duyurmasıyla başladı. Hilton'un albümün adının, Wanda Nara'nın 2023'te yayınladığı ilk şarkısı "Bad Bitch"e benzemesi tartışmaların fitilini ateşledi.

Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun

Gerilim, geçen yıl Paris Hilton'un doğum günü sonrasında Mauro Icardi'nin Paris Hilton ile sosyal medyada dostça etkileşimlerde bulunmasıyla başladı. Etkileşimlerin, Wanda Nara'yı rahatsız ettiği ve rekabete dönüşen bir duruma yol açtığı tahmin ediliyor.

Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun

"BENİ KOPYALAMAYI SEVİYORSUN AŞKIM"

Paris Hilton'un yeni albümü için Instagram'da bir tanıtım paylaşmasının ardından, Wanda Nara espri yaparak "Beni kopyalamayı seviyorsun aşkım" şeklinde bir yorum yaparak hayranlarını desteklemeye çağırdı. Bu yorum, Nara'nın takipçileri arasında destek fırtınası estirdi ve kavganın derinliğine dikkat çekti.

Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Paris Hilton Wanda Nara Ünlüler Müzik Magazin Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

Serkan Kaplan:

İKİSİNİ DE İSLAMİYETE DAVET EDİYORUZ.

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15
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Ahmet Hasan:

En azından Ramazan ayında bu tip resimler koymazsanız, benim gibi cahiller daha az günah işlemiş olur

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Selim Adanalı:

paraları var yine de kavga ediyorlar

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tövbekar 34:

gs nin bihter yengesi van manda irz düsmani behlül icardi

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