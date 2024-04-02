Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara ile Paris Hilton arasında, sosyal medyada tartışma yaşandı. Nara, bir kez daha sansasyon yaratarak sosyal medyaya damga vurdu.

ALBÜM İSİMLERİNİN BENZERLİĞİ TARTIŞMA YARATTI

Kavga, Paris Hilton'un yeni albümü "Bad Bitch Academy"yi duyurmasıyla başladı. Hilton'un albümün adının, Wanda Nara'nın 2023'te yayınladığı ilk şarkısı "Bad Bitch"e benzemesi tartışmaların fitilini ateşledi.

Gerilim, geçen yıl Paris Hilton'un doğum günü sonrasında Mauro Icardi'nin Paris Hilton ile sosyal medyada dostça etkileşimlerde bulunmasıyla başladı. Etkileşimlerin, Wanda Nara'yı rahatsız ettiği ve rekabete dönüşen bir duruma yol açtığı tahmin ediliyor.

"BENİ KOPYALAMAYI SEVİYORSUN AŞKIM"

Paris Hilton'un yeni albümü için Instagram'da bir tanıtım paylaşmasının ardından, Wanda Nara espri yaparak "Beni kopyalamayı seviyorsun aşkım" şeklinde bir yorum yaparak hayranlarını desteklemeye çağırdı. Bu yorum, Nara'nın takipçileri arasında destek fırtınası estirdi ve kavganın derinliğine dikkat çekti.