Türk Oyuncularında Rol Aldığı Boy From Heaven Cannes Film Festivali'nde

17-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 75. Cannes Film Festivali'nde Tarık Saleh'in yeni film Boy from Heaven da yarışacak. Fares Fares, Tawfeek Barhom, Mehdi Dehbi, Makram Khoury gibi ünlü oyuncuların rol aldığı filmin kadrosunda Türk oyuncular Gönül Nagiyeva ve Yunus Albayrak da bulunuyor.

Boy from Heaven, Kahire'deki prestijli bir dini üniversitede çıkan siyasi gerilimi anlatıyor. Büyük bölümünün İstanbul'da çekildiği filmde, başarılı oyuncu Gönül Nagiyeva olayların kilit noktası olan bir polisin eşine hayat veriyor.

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