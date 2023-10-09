Topuklu spor ayakkabı modasına uyan Mustafa Sandal alay konusu oldu

Erkek modasında popüler hale gelmeye başlayan topuklu spor ayakkabı akımına Oğuzhan Koç'un ardından Mustafa Sandal da uydu. Önceki akşam verdiği konsere beyaz topuklu ayakkabısıyla çıkan Sandal, eleştiri yağmuruna tutuldu.

ARABA LASTİĞİNE BENZETİLDİ

Yaptığı spor sayesinde fit bir vücudu olan ve kıyafet tarzıyla dikkat çeken Mustafa Sandal, son konserinde giydiği beyaz spor ayakkabıyla beğenilmedi. Sandal'ın kaba bulunan ayakkabısı için "Fil ayağı gibi" ve "Araba lastiğine benziyor" yorumları yapıldı. Başarılı şarkıcı ise eleştirilere bir cevap vermedi. Sandal'ın dünyaca ünlü bir markaya ait olan ayakkabısının 40 bin TL olduğu öğrenildi.