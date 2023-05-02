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İngiltere'de bulunan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber önümüzdeki seçimler için oyunu kullandı

Magazin Haberleri

Türk futbolunun bir dönem yıldız kalecilerinden olan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber önümüzdeki seçimler için oyunu "Vatanıma, milletime, bizlere hayırlı uğurlu olsun" diyerek İngiltere'de kullandı.

Eski millî takım kalecisi Rüştü Reçber'in eşi olan Işıl Reçber şu sıralar çocuklarının eğitimi için İngiltere'de bulunuyor. Işıl Reçber 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Türkiye genel seçimleri için oyunu İngiltere'de kullandığını duyurdu.

"BUGÜN ÖNEMLİ BİR GÜNDÜ"

Oy kullanırken objektiflere poz veren Işıl Reçber paylaşımında ise "Bugün önemli bir gündü! Vatandaşlık görevimi yerine getirip güzel Türkiye'm için oy kullandım. Londra'da biraz erken başlıyor ve 29 Nisan-7 Mayıs arası devam ediyor. Vatanıma, milletime, bizlere hayırlı uğurlu olsun. Her nerede olursak olalım tek bir vatanımız var" ifadelerini kullandı.

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber önümüzdeki seçimler için oyunu kullandı

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber önümüzdeki seçimler için oyunu kullandı

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber önümüzdeki seçimler için oyunu kullandı

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber önümüzdeki seçimler için oyunu kullandı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Rüştü Reçber Işıl Reçber Seçim 2023 Magazin Spor Haberler

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