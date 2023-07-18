Meryem Sevilen'in yeni klibi için çekimler tamamlandı

Çatalca'nın kırsal alanında gerçekleştirilen çekimlerde ayak bileğini inciten Meryem Sevilen, enerjik bir yaz klipi yapmak istediklerini söyledi. Klip çekimleri öncesinde 10 kilo veren Sevilen, önümüzdeki günlerde albümdeki birkaç şarkısını daha kliplendirmeyi planladığını belirtti.

Çatalca'nın kırsal alanında Eyüp Dirlik ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çekimler sırasında ayak bileğini inciten Meryem Sevilen;

"-Bu da nazarımız olsun, Allah başka keder vermesin", derken. Güneşli bir yaz günü canlı ve enerjik renklerle çekilen klip için; "Dinleyenleri kıpır kıpır oynatacak bir yaz klipi yapmak istedik, sevenlerimin bu şarkıyı da klipi de çok beğeneceklerine inancım tam." dedi.

Klip çekimleri öncesinde kendini kampa alan güzel şarkıcı çekimler için 10 kilo vermiş.

"Uyusun" adlı şarkının sözleri Levent Gürsel'e Müziği ise Yusuf Gürsel'e ait.

Meryem Sevilen; "Ekiple çok uyumlu bir enerji tutturduk, hazır havalarda güzel gidiyorken önümüzdeki günlerde albümdeki birkaç şarkımı daha kliplendirme kararı aldım, onlar da şimdilik sürpriz olsun" diye konuştu…