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Melek Mosso'nun Yerine Sahne Alacak Sanatçı Belli Oldu

Snob Magazin - Magazin
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Melek Mosso'nun Yerine Sahne Alacak Sanatçı Belli Oldu

Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran'da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri iptal edilmişti. Mosso'nun yerine sahne alacak sanatçı belli oldu.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran tarihinde sahne alacak Melek Mosso'nun konseri bazı çevrelerin baskıları sonucu iptal edilmişti. Mosso'nun yerine sahne alacak sanatçı belli oldu. Isparta'daki festivalde Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne alacak.

MELEK MOSSO'DAN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Melek Mosso, konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yaptı. Mosso, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz! Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz..."

Snob Magazin / Magazin

Melek Mosso Seda Sayan Haziran Isparta Magazin Haberler

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