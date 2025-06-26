Mehmet Çevik, Anoreksiya ile Mücadele Sürecini Paylaştı

Nihal Candan'ı hayattan koparan anoreksiya nevroza hastalığına bir zamanlar kendisinin de yakalandığını itiraf eden ünlü sanatçı Mehmet Çevik, günlerce yoğun bakımda takviye ilaç tedavisinin ardından ne bulursa yiyip ve günde 2 kez spor yaparak kurtulduğunu söyledi. Mehmet Çevik'in yoğun bakımda kaldığı ve ölümden döndüğü anların görüntüleri ise görenleri hayretler içinde bıraktı.

Türkiye'de son yıllarda artan bir farkındalıkla gündeme gelen anoreksiya nevroza, yalnızca isimsiz hayatları değil, tanınmış simaları da derinden etkiliyor. Yakın zamanda, sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevi sürecinde yaşadığı travmaların ardından bu hastalığa yakalanmış ve 23 kiloya kadar düşerek maalesef 30 yaşında hayatını kaybetmişti. Onun trajik kaybı, bu hastalığın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ciddi fiziksel ve psikolojik sonuçları olan bir yeme bozukluğu hastalığı olarak son günlerde herkesin konuştuğu Anoreksiya nevroza, ne yazık ki Türkiye'de de bazı tanınmış isimlerin hayatına mal oldu.

Son dönemde bu hastalık nedeniyle hayatını kaybeden en bilinen isimlerden biri Nihal Candan oldu. Sosyal medya fenomeni ve televizyon yarışmalarından tanınan Candan, cezaevi sürecinde yaşadığı stresin ardından hızla kilo kaybetti. 23 kiloya kadar düşen Candan, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak 20 Haziran 2025'te, henüz 30 yaşındayken yaşamını yitirdi. Ayrıca, şarkıcı İrem Derici ve Derya Uluğ da geçmişte anoreksiya ile mücadele ettiklerini paylaştı. Derici, 42 kiloya kadar düştüğünü ve kaslarının erimesi nedeniyle su şişesi bile açamadığını belirtmişti. Uluğ ise üniversite yıllarında bu hastalığı yaşadığını ve "bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğini" söyleyerek yaşadığı zorlu süreci anlatmıştı.

Bu açıklamalar, anoreksiyanın sadece fiziksel değil, aynı zamanda derin psikolojik etkileri olan bir hastalık olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Ancak tüm hikayeler bu kadar karanlık değil. Ünlü şarkıcı Mehmet Çevik, anoreksiya nevroza ile mücadele eden ve bu savaşı kazanan güçlü isimlerden biri, Dört gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından radikal bir kararla hayata tekrar tutunan Çevik, "ne bulduysam yedim, sonra da sporla bedenimi ve zihnimi yeniden ayağa kaldırdım" diyerek yaşadığı süreci anlattı. Onun bu sözleri, yalnızca bedensel değil, psikolojik direnişin de önemine dikkat çekti.

Dün gece sınav stresini atmak için bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler için sahne alan olan ünlü isim sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Lingo lingo şişeler" isimli esere çektiği klip ile müzik listelerinin zirvesine tırmanan Çevik, "Süper bir çıkış yakaladık bir haftadan beri şarkımız ve klibimiz radyo ve televizyonlarda bir numaraya yükseldi. Bunun mutluluğu ve gururu içindeyiz. Sevenlerimiz sayesinde oldu bu. Klip çok güzel oldu kalabalık bir prodüksiyonla çekildi. Kalabalıkla çalışmayı seviyorum. İyi işler çıkıyor ortaya. Şarkı senelerin eskitemediği için hemen hemen her düğünde çalınan bir şarkı olduğu için bizim yaptığımız yeni düzenleme herkes tarafından çok beğenildi. Hareketli kıpır kıpır bir şarkı onun için bizde böyle cıvıl cıvıl bir kliple taçlandırdık şarkıyı" dedi. Haftanın 4 günü Bursa'da sahne alan sanatçı İstanbul'dan misafirlerinin ve ünlü simaların Bursa'ya kendisini dinlemek için adeta akın ettiğini söyledi. İşini çok sevdiğini giydiği kıyafetlerin ve hazırladığı repertuvarların merak konusu olduğunu aktaran Çevik, gençler içinde hayal kurun. kurduğunuz bu hayalleri ve ideallerinizi gerçekleştirmek içinde çok çalışın çok kitap okuyun her şey hakkında bilgi sahibi olun ve çok gezin önerisinde bulundu.

"Kimseye belli etmeden tuvalette gidiyordum"

Son günlerde magazin camiasını derinden yaralayan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın ölümüne sebep olan anoreksiya nevroza hastalığına kendisinin de bir zamanlar yakalandığını aktaran Mehmet Çevik, "Ortamlarda ve misafir olarak gittiğimiz yerlerde "Mehmetçim bak senin için yaptık!, yada bak Mehmet senin için özel menü çıkardık! hadi ye, hadi ye diye diye baktım ki kilo alıyorum kimseye belli etmeden gidiyordum tuvalete bütün yediklerimi çıkarıyordum. 1,2,3 olunca mide kapakçığım zarar gördü ve bu hastalığa bende yakalandım. Şükürler olsun ki ben atlattım. Asla ve asla tavsiye etmiyorum. Eğer zayıf kalacaksan ve gerçekten kilo almak istemiyorsan 2 - 2 daha dört yemeyeceksin, boğazını tutacaksın, şekerden ve tuzdan uzak duracaksın ve tabiki de spor yapacaksın" dedi.

Hastalıktan doktorlar sayesinde yoğun bir tedavi sürecinin ardından kurtulduğunu belirten Çevik, "bu olaydan sonra bir daha aynı hareketi tekrarlamadım. Kilo aldıysam da sporla aldığım kiloları verdim. 37 yaşındayım ve her gün 2.5 saat spor yapıyorum kolojen ve protein takviyelerimi alıyorum" diye konuştu. - BURSA