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Mehmet Çelik Tam Not Aldı

Snob Magazin - Magazin
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Mehmet Çelik Tam Not Aldı

Yakışıklı oyuncu Mehmet Çelik önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

MALAZGİRT, MUŞ (Snob Magazin) - 'Malazgirt 1071' dizisindeki performans ile dikkat çeken yakışıklı oyuncu Mehmet Çelik, Müdana isimli mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Film ile ilgili kendisi için çok olumlu geçtiğini ve çok güzel tepkiler aldığını dile getiren oyuncu, "Bizlerin de bununla ilgili izlediğinizde gerçekten o karaktere hayat vermiş olduğunu söyleyince çok mutlu olduğum, herkesin güzel ve böyle düşünmesi görüşleri için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Mehmet Çelik Tam Not Aldı

Snob Magazin / Magazin

Mehmet Çelik, Malazgirt, Magazin, Haberler

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