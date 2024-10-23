Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci için transfer gelişmeleri yaşanıyor. Trabzonspor, sarı-lacivertlilerle henüz yeni sözleşme imzalamayan, Kahveci'ye açık çek önerip "Bize gel, istediğin rakamın altına imza at" dedi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek İrfan Can Kahveci için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRABZONSPOR DEVREDE
Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin masaya oturup hemen imza atması bekleniyordu. Ancak işler beklendiği gibi bitmedi. Sarı lacivertli yönetim, İrfan Can'ın imza parası istemesi üzerine masadan kalktı. Galatasaray ve Beşiktaş da tecrübeli futbolcu için anında devreye girdi.
ŞENOL GÜNEŞ AÇIK ÇEK VERDİ
Takvim'de yer alan habere göre; bordo-mavililerin deneyimli antrenörü Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Trabzonspor, İrfan'a açık çek önerip "Bize gel, istediğin rakamın altına imza at." dedi.
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