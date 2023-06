Kendall Jenner akşam arkadaşları ile akşam yemeğine sutyensiz elbisesi ile katıldı

Kardashian ailesinin en iddialı isimlerinden olan Kendall Jenner, Salı günü akşam yemeği için gittiği ünlü İtalyan restoranı Giorgio Baldi'de Santa Monica'da bu güne kadar giydiği en cesur kıyafeti ile görüntülendi.

TRANSPARAN BLUZUNU SÜTYENSİZ GİYDİ

27 yaşındaki reality TV yıldızı, transparan bluz ve sütyensiz bir şekilde görüntülendi. Kendall, arkadaşları Hailey Bieber ve Lori Harvey ile akşam yemeğine giderken bu kombinini siyah diz üstü çizmelerle tamamladı. Ünlü model, siyah saçlarını ortadan ayırarak düz bir stille serbest bıraktı.

İMAJI KUSURSUZ

Keeping Up With The Kardashians yıldızı, büyük bir siyah el çantası ve siyah bir kemerle bu cesur kıyafetini tamamladı. Makyaj olarak, mat bir açık kahverengi ruj ve yanaklarına pembe allıkla mükemmel bir görünüm elde etti.