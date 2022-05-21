Karnı Burnunda Düğün Yaptı! - Haberler

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Karnı Burnunda Düğün Yaptı!

Snob Magazin - Magazin
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Karnı Burnunda Düğün Yaptı!

6 aylık hamile olan Demet Evgar ve başarılı işletmeci Levent Babataş, 2 ay önce aile arasında yapılan nikah töreni ile hayatını birleştirmişti. Pandemi nedeniyle ertelenen düğün bugün yapıldı.

Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü.

Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş'ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlenmişti.

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü dostlarının da katılımı ile İstanbul'da gerçekleşti.

6 aylık hamile olan Evgar gelinliğiyle dikkat çekti.

Snob Magazin / Magazin

Demet Evgar, Pandemi, Evlilik, Magazin, Haberler

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