İz Bırakan İkili!

Esra Bozbay Özsoy ve Hakan Özsoy'un sunuculuğunu üstlendiği, birbirinden ünlü isimleri ağırlayan "İz Bırakanlar" programı ekranlara veda etti. Program boyunca sağlık ve güncel konular üzerine keyifli sohbetler gerçekleştiren ikili, izleyicilerden tam not almayı başardı.

Sosyetenin ünlü diş doktoru Esra Bozbay Özsoy, programda konuklara ağız sağlığı üzerine önemli bilgiler vermeyi de ihmal etmedi. İş dünyasının tanınmış ismi Hakan Özsoy ise sohbetleriyle programa renk kattı.

Ünlü İsimler Konuk Oldu

"İz Bırakanlar" programı, son dönemin popüler isimlerini ağırladı. Estetik açıklamalarıyla gündem olan Rafet El Roman, müzik dünyasında şok etkisi yaratan açıklamalarda bulunan Mustafa Keser, Ferhat Göçer, İskender Paydaş ve Uğur Arslan gibi ünlüler programda keyifli sohbetlere imza attı.

Yeni Sezonda Yeniden Ekranlarda

Ekranlara veda eden "İz Bırakanlar"ın yakın zamanda yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacağı öğrenildi. Yeni sezonda da birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı program şimdiden merakla bekleniyor. #esrabozbayozsoy #hakanozsoy