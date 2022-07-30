İbrahim Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İbrahim Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

İbrahim Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

 - Güncelleme:

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. İmparator şıklığıyla dikkat çekerken sesiyle kendine hayran bıraktı.

Bodrum'da ünlü isimler sahne almaya devam ediyor. Yalıkavak Günay Restoranda önceki akşam İbrahim Tatlıses 4'üncü sahnesini aldı. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Tatlıses kırmızı takım elbisesi ve şıklığıyla dikkat çekti. Söylediği şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Tatlıses, hareketli parçalarıyla hayranlarını bir an olsun yerinde oturtmadı. Yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahalara boğan Tatlıses, canlı performansıyla Yalıkavak'ı inletti. Tatlıses'in söylediği duygusal parçalara da sevenleri eşlik etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

İbrahim Tatlıses Bodrum Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title