İbrahim Çelikkol-Mihre Mutlu... BOŞANMA PROTOKOLÜ DUDAK UÇLATTI. - Haberler

2017 yılında nikâh masasına oturan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, önceki gün yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonucu anlaşmalı olarak boşandı.

Ali adlı bir oğulları olan çiftin boşanma protokolü de ortaya çıktı.

İbrahim Çelikkol, avukatı Salim Baki aracılığıyla mahkemeye sunduğu protokole göre;

*Çiftin çocuğunun velayeti anne Mihre Çelikkol'da kalacak.

*İbrahim Çelikkol, oğlu için aylık 9 bin 500 lira nafaka verecek.

*Ünlü oyuncu ayrıca eski eşi ve oğlunun oturduğu konutun kira bedeli ve faturaları olmak üzere 35 bin lira ödeyecek.

*Çifte ait Beykoz Riva'daki gayrimenkulün yüzde 50 hissesini Mihre Çelikkol 5 milyon lira karşılığı İbrahim Çelikkol'a devredecek.

* İbrahim Çelikkol'un ortağı olduğu şirkete ait olan araç ise Mihre Çelikkol adına devredilecek.

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un haziran ayından beri ayrı oldukları ortaya çıktı.

Oyuncunun dizi çekimleri için bir süredir Adana'da olması sebebiyle çiftin arasının iyice açıldığı söylendi.

Ayrılığın sinyalleri alyansların çıkartılmasıyla başladı.

Sosyal medyada da birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin ilişkilerini toparlaması için araya yakın dostlarının girdiği öğrenildi.

Fakat ikili, tüm çabalara rağmen bu karardan vazgeçmedi.

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