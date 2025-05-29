Hailey Bieber, kozmetik markasını 1 milyar dolara satarak millyarderler kulübüne katıldı

Hailey Bieber, Rhode kozmetik markasını büyük bir anlaşmayla satarak gıpta edilen milyarder kulübüne katılırken, eşi Justin Bieber'ın mali sorunlarla karşı karşıya kaldığı bildiriliyor.

Model ve girişimci Hailey Bieber, cilt bakım markası Rhode'u e.l.f. Beauty'ye satma konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

"Bugün Rhode'un dünyasında yeni bir bölüme adım atarken e.l.f. Beauty ile ortaklık kurduğumuzu duyurmaktan son derece heyecanlı ve gururluyum" dedi Bieber.

"Benimle aynı şekilde büyük fikirlere ve yeniliğe inanan, farklı türde bir şirket olma vizyonuna sahip, benzer düşünceli bir yenilikçi buldum. Bu markanın büyümesine devam etmemize yardımcı olacak" diye devam etti.

Bieber, anlaşmanın kendisini "canlandırdığını, heyecanlandırdığını" ve Rhode'un Kreatif Direktörü ve İnovasyon Başkanı ile e.l.f. Beauty'nin stratejik danışmanı olarak daha büyük bir role adım atmaya "her zamankinden daha hazır" hissettirdiğini söyledi.

Cilt bakım şirketi kurucusu daha sonra "muhteşem" ekibine teşekkür ederek, onlar olmadan "başaramayacağını" belirtti.

Sadık müşterilerine de teşekkür eden Bieber, "Dediğim gibi, bu sadece başlangıç" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Justin'in Mali Sorunları

Bieber'ın son iş başarısı, eşi Justin Bieber'ın mali sorunlar yaşadığına dair raporların ardından geldi.

Aylardır 31 yaşındaki pop yıldızının, iptal edilen 2022 "Justice" turnesi nedeniyle borç biriktirdiği bildiriliyor.

Page Six'in bu ayın başlarında bir kaynaktan öğrendiğine göre, Justin'ın eski menajeri Scooter Braun, "Sorry" şarkıcısına turne borçlarını karşılaması için para ödünç vermişti.

TMZ'nin elde ettiği bir belgeye göre bu miktarın 8 milyon doların üzerinde olduğu bildiriliyor.

Geçen Ekim ayında ayrıca, tahmini 300 milyon dolar net değere sahip olan ve 2022'de müzik kataloğunu 200 milyon dolara satan Justin'ın, servetinin 300 milyon dolarını israf ettikleri iddiasıyla mali müdürlerini dava etmeyi düşündüğü de rapor edildi.

O dönemde Page Six'e konuşan bir kaynak, "Ghost" şarkıcısının harcama alışkanlıklarının "kontrolsüz" olması nedeniyle suçlu olduğunu söyledi.

"Ayda göz kamaştırıcı miktarlarda para harcıyor. Bir noktada kredi kartı bile alamıyordu" diye iddia etti kaynak. "Justin'ın etrafında onun çıkarlarını düşünmeyen birçok insan var."

Temsilciden Yalanlama

Justin'ın temsilcisi mali sıkıntıları kesinlikle yalanladı ve Hollywood Reporter'ın haberine yanıt olarak şöyle dedi: "Sözde mali sıkıntı hakkında size hikaye satmaya çalışan herhangi bir kaynak ya eğlence sektörünü anlamıyor ya da büyük olasılıkla Justin'ın gerçekle hiçbir benzerliği olmayan çirkin bir portresini çizmeye çalışıyor."

Bu arada içeriden kaynaklar Page Six'e Hailey'nin artık "yüzde 100 ekmek kapısı" olduğunu doğruladı.

Kaynak geçen hafta ilginç bir şekilde şöyle öngörüde bulundu: "O şirketin (Rhode) milyar dolara, değilse de bunun hemen altında satılacağını izleyin."