Güzel oyuncuya spor salonunda büyük şok! Üçlü ilişki teklifinde bulundular

Oyuncu Marielle Alessandra, Madrid'deki spor salonunda bir çiftin kendisine yaklaşıp üçlü ilişki teklif etmesi sonrası büyük şok yaşadı. Durumu TikTok'ta paylaşan model, çiftin spor salonunda onu sürekli izlediğini belirtti.

İspanya'da yaşayan oyuncu Marielle Alessandra, TikTok'ta, spor salonunda soyunma odasına gittiği sırada bir çiftin kendisine yaklaşıp üçlü ilişki teklif ettiğini söyledi.

"BU DURUMU SİZE ANLATMAKTAN UTANIYORUM"

Durumu sosyal medyada paylana Marielle olayı şöyle anlattı: Doğruyu söylemek gerekirse bu durumu size anlatmaktan utanıyorum. Bu benim için gerçekten çok gerçeküstü. Bir çift yanıma geldi ve 'Yardımcı olabilir misiniz?' dedi. Evet, tabii ki, neye ihtiyacınız olduğunu belirtin' dedim. Sonra bana 'Bir üçlü ilişkide bizimle olmayı düşünür müsünüz?' diye sordular. Bu bir şaka olmalı' dedim. Çift bana, 'Spor salonunda seni sürekli izliyoruz ve seni çok çekici buluyoruz' dedi. Ben de 'Özür dilerim, böyle bir duruma açık değilim' şeklinde onları geri çevirdim."

"YÜZLERİNE NASIL BAKABİLİRİM"

Artık ne yapacağını bilmediğini söyleyen oyuncu şöyle devam etti: "Şimdi spor salonuna gidip, her seferinde beni beğendiklerini bildiğim bu çiftin yüzüne nasıl bakabilirim?"

TAKİPÇİLERİ DURUMU TİYE ALDI

Oyuncu Marielle Alessandra, teklifi reddetti ve şimdi çiftle aynı spor salonuna gitme konusunda kararsız. Takipçileri duruma mizahi açıdan yaklaştı ve durumu olumlu bir motivasyon olarak görmesini önerdi.