Güzel oyuncunun lüks istekleri bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla son buldu

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ve sevgilisi Devrim Özkan'ın dillere destan aşkı sona erdi. Güzel oyuncunun lüks isteklerinin ünlü futbolcuyu maddi sıkıntıya soktuğu ve ikilinin bu yüzden büyük kavga ettikleri söyleniyor.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Torreira, bir süredir ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşıyordu. Yılbaşını birlikte geçiren ikili, günler önce Ege'de küçük bir tatil yapmıştı. Birkaç gün önce birbirleriyle ilgili sevgi dolu mesajlar paylaşan ikilinin, Instagram'da birbirini takipten çıkması şaşkınlık yaratmıştı. Hem Torreira hem de Devrim Özkan, birlikte çekilen fotoğraflarını da profillerinden kaldırmıştı.

BÜYÜK AŞK KAVGAYLA BİTTİ

Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Özkan ve Torreira aşkı kavga ile sona erdi. İddiaya göre, Torreira'nın rezidansında sabaha karşı bağırış ve kavga sesleri herkesi ayağa kaldırdı. Devrim Özkan'ın lüks ve sonu gelmeyen istekleri futbolcuyu bıktırdı.

LÜKS İSTEKLER KRİZ ÇIKARDI

Devrim Özkan'ın 400 bin dolarlık saat, marka ayakkabı ve çanta gibi istekleri derken Torreira'nın harcamalarının 3 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. Yıldız futbolcunun takımdan alacağı ücrette de aksamalar olunca para sıkıntısı yaşandı.