Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Çocukları bekleyen ölümcül tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satıyorlar

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor

Geçen sene reddedilmişti... Buse Terim, David Beckham ile buluştu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz sene İtalya'da karşılaştığı David Beckham ile fotoğraf çektirmek istemiş ancak reddedilmişti. İstanbul'a gelen Beckham'ı görmeye giden Buse Terim, fotoğraf çektirme arzusunu gerçekleştirdi. Buse Terim, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz yaz İtalya'da David Beckham ile karşılaşınca fotoğraf çektirmek istemiş ancak olumsuz bir yanıt almıştı. Terim, İstanbul'a gelen Beckham ile fotoğrafı nihayet çektirdi.

Buse Terim, geçtiğimiz yaz İtalya'nın Capri Adası'nda tatil yaptığı sırada David Beckham ile karşılaşmış, fotoğraf çektirme istediği ünlü isim tarafından reddedilmişti. Ret cevabı alan Terim, sosyal medya hesabından "Nasıl sallamadı Beckham ya" mesajını paylaşarak üzüntüsünü dile getirmişti.

MURADINA ERDİ

David Beckham ise dün bir etkinlik için İstanbul'a geldi. Etkinliği düzenleyen marka tarafından davet edilen Fatih Terim'in kızı Buse Terim ise 49 yaşındaki David Beckham ile fotoğraf çektirme arzusunu gerçekleştirdi.

Buse Terim, "Başardım diyebilir miyiz?" notuyla David Beckham ile birlikte yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçen sene reddedilmişti... Buse Terim, David Beckham ile buluştu

Geçen sene reddedilmişti... Buse Terim, David Beckham ile buluştu

Geçen sene reddedilmişti... Buse Terim, David Beckham ile buluştu

Geçen sene reddedilmişti... Buse Terim, David Beckham ile buluştu

Geçen sene reddedilmişti... Buse Terim, David Beckham ile buluştu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
img

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
img

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAtilla İlhami:

Bu nasıl bir ezikliktir böyle ? İnsanda biraz gurur olur. Reddettiyse daha da gitmezsin.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkoray hüseyin kılıç:

ben beckhamın yerinde olsam böyle çapulcu gibi giyinen biriyle fotoğraf çektirmem

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyüksel akkoyun:

reddedilip de tekrar talepte bulunduguna gore kesin birşey vermistir.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Azimle iseyen tasi delermis...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bunca zengillik varlıklı bir ortam ama eziklik had safhada demekki eğitim başka bir şey ve dış görüntü hiç bir şeyi izah edemiyor babası yuzlerce çocuk eğitti bunu evde unuttu demekki

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyüksel akkoyun:

ne v. acap? ??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame

Bir CHP'li belediye başkanının daha hapsi isteniyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi

Galatasaray maçı sonrası yemek yemeye gitti, neye uğradığını şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin maaşla çalışabileceği modelin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere istihdam müjdesi
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.