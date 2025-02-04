Geçen sene reddedilmişti... Buse Terim, David Beckham ile buluştu

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz yaz İtalya'da David Beckham ile karşılaşınca fotoğraf çektirmek istemiş ancak olumsuz bir yanıt almıştı. Terim, İstanbul'a gelen Beckham ile fotoğrafı nihayet çektirdi.

Buse Terim, geçtiğimiz yaz İtalya'nın Capri Adası'nda tatil yaptığı sırada David Beckham ile karşılaşmış, fotoğraf çektirme istediği ünlü isim tarafından reddedilmişti. Ret cevabı alan Terim, sosyal medya hesabından "Nasıl sallamadı Beckham ya" mesajını paylaşarak üzüntüsünü dile getirmişti.

MURADINA ERDİ

David Beckham ise dün bir etkinlik için İstanbul'a geldi. Etkinliği düzenleyen marka tarafından davet edilen Fatih Terim'in kızı Buse Terim ise 49 yaşındaki David Beckham ile fotoğraf çektirme arzusunu gerçekleştirdi.

Buse Terim, "Başardım diyebilir miyiz?" notuyla David Beckham ile birlikte yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.