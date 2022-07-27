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Dünya Yıldızı İzmir'e Geliyor

Dünya Yıldızı İzmir'e Geliyor

Tomorrowland ve Sea Dance gibi dünyanın en büyük festivallerinin headliner isimlerinden Belçikalı DJ-yapımcı Lost Frequencies, 19 Ağustos'ta İzmir'de sahne alacak. İşte detaylar...

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"Are You With Me", "Where Are You Now" ve "Crazy " gibi dünya çapında hit olan şarkıları ile adını tüm dünyaya duyuran Belçika'lı DJ-Yapımcı Lost Frequencies, 19 Ağustos'ta İzmir'de sahne alacak.

Lost Frequencies'in yanı sıra Doğu enstrümanları ile batı müziğini ustaca harmanlayarak, elektronik müziğin ulusal ve uluslararası sahnelerinde en çok talep gören ismi Mahmut Orhan'ın yanı sıra ülkemizin başarılı DJ'lerinden Orkun Bozdemir, People Like Us, Oa Music, Violations'ın sahne alacağı Ionia Sunset V.1'in biletleri satışa çıktı.

Snob Magazin / Magazin

Münir Karaloğlu Belçika İzmir You Magazin Haberler

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