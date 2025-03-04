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Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bilic ve Topçu'nun hafta sonunu Batum'da geçirdikleri öne sürüldü.

En ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri olan ve aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Danla Bilic'in Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Danla Bilic Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşıyor

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Gazeteci Mehmet Üstündağ "Gel Konuşalım" programında yaptığı açıklamalarda Danla Bilic ve Emirhan Topçu'nun aşk yaşadığını ve hafta sonunu Batum'da geçirdiklerini söyledi. Programda açıklamalarda bulunan Mehmet Üstündağ ikilinin Batum'da görüldüğünü iddia etti.

Danla Bilic Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşıyor

Üstündağ, "Danla'nın hafta sonu iki günlüğüne Beşiktaş'tan yeni transfer olan Emirhan Topçu ile birlikte Batum'a gitti. Havalimanında ayrı ayrı gidiyorlar. Gören arkadaşlar var Batum'da" dedi.

Danla Bilic Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşıyor

SOSYAL MEDYADA TAKİPLEŞMİYORLAR

Aşk dedikodularının konuşulduğu Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun sosyal medyada birbirini takip etmedikleri görüldü.

Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Danla Bilic Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşıyor

Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Hadise'den sonra MİLLİ CİCİŞİMİZ.

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Bu camia tam olarak kime hizmet eder; akşam yattıklarıyla, sabah uyandıkları aynı değil...

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Haber YorumlarıAdem Örnek:

Millette ne geniş meşrep var yahuu, kadın yalama oldu artık

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