Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

En ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri olan ve aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Danla Bilic'in Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Gazeteci Mehmet Üstündağ "Gel Konuşalım" programında yaptığı açıklamalarda Danla Bilic ve Emirhan Topçu'nun aşk yaşadığını ve hafta sonunu Batum'da geçirdiklerini söyledi. Programda açıklamalarda bulunan Mehmet Üstündağ ikilinin Batum'da görüldüğünü iddia etti.

Üstündağ, "Danla'nın hafta sonu iki günlüğüne Beşiktaş'tan yeni transfer olan Emirhan Topçu ile birlikte Batum'a gitti. Havalimanında ayrı ayrı gidiyorlar. Gören arkadaşlar var Batum'da" dedi.

SOSYAL MEDYADA TAKİPLEŞMİYORLAR

Aşk dedikodularının konuşulduğu Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun sosyal medyada birbirini takip etmedikleri görüldü.