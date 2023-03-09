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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Büyük Birlik Partisi Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici Magazin Güncel Haberler

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