Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin