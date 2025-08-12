Ronaldo ve Rodriguez evleniyor! Yüzüğün fiyatını duyanlar şaşkınlıktan donup kaldı

Ronaldo ve Rodriguez evleniyor! Yüzüğün fiyatını duyanlar şaşkınlıktan donup kaldı
Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ile Arjantinli model Georgina Rodriguez, 8 yıllık ilişkilerini nişanla taçlandırdı. Rodriguez'in "Evet, kabul ediyorum" notuyla paylaştığı dev tektaş yüzüğün değerinin milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo (40) ile Arjantinli model Georgina Rodriguez (31), 8 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırıyor. 11 Ağustos'ta Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafla nişanlandıklarını duyuran çift, Rodriguez'in parmağındaki dev tektaş yüzükle gündem oldu.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlilik yolunda ilk adımı attı

Rodriguez, parmağındaki oval kesim pırlanta yüzüğün fotoğrafını paylaşarak, İspanyolca "Evet, kabul ediyorum. Bu hayatta ve tüm hayatlarımda" notunu düştü.

DÜNYACA ÜNLÜ UZMANLARDAN DEĞER TAHMİNİ

Henüz yüzüğün ayrıntılarını çift ya da tasarımcısı açıklamasa da, mücevher uzmanları büyüleyici taşın değerini konuşmaya başladı. Londra'daki 77 Diamonds'ın yönetici direktörü Tobias Kormind, tektaşın yalnızca ortadaki oval kesim taşının yaklaşık 35 karat olduğunu belirtiyor. Yanlarda birer karatlık oval taşlarla toplam 37 karata ulaşan yüzüğün platin üzerine işlendiğini söyleyen Kormind, Rodriguez'in yüzüğünü 5 milyon dolar civarında değerlendiriyor.

EFSANELERLE KARŞILAŞTIRILIYOR

Kormind, yüzüğün büyüklüğünü, Elizabeth Taylor'a Richard Burton tarafından hediye edilen ve Cartier aracılığıyla 1 milyon dolara açık artırmada alınan 69,42 karatlık Taylor-Burton pırlantasına benzetiyor.

Loreal Diamonds'tan nişan yüzüğü uzmanı Laura Taylor ise Rodriguez'in tektaşının 15 ila 20 karat arasında olabileceğini ifade ediyor. Taylor, oval kesimin taşın parlaklığını maksimuma çıkararak her açıdan canlı bir görünüm sunduğunu ve yan taşlarla ana taşın daha da büyük göründüğünü belirtiyor. Ona göre, taş D-F renk aralığında, kusursuz ya da kusura yakın berraklıktaysa değeri rahatlıkla 2 milyon doları aşabilir.

AŞK HİKAYESİ 2017'DE BAŞLADI

İkili, ilk kez Ocak 2017'de İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen Best FIFA Football Awards töreninde birlikte görüntülenmiş, aynı yıl Mayıs ayında sosyal medyadan ilişkilerini resmileştirmişti.

İLK KEZ RESMİ OLARAK DUYURDU

Rodriguez daha önce de yüzük parmağında pırlanta yüzükle görüntülense de, bu nişan haberi ilk kez resmi olarak paylaşıldı. Çiftin evlilik planları, Netflix'te yayımlanan I Am Georgina belgeselinde de gündeme gelmişti.

ÇİFTİN İKİ ÇOCUĞU VAR

Ronaldo ve Georgina'nın ilişkileri süresince iki çocukları oldu. Çiftin 7 yaşında Alana ve 3 yaşında Bella isimli iki kızı var. Ronaldo'nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Jr. ve 8 yaşındaki ikizleri Eva ile Mateo ise taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelmişti. Nisan 2022'de, Bella'nın ikizi olarak dünyaya gelen oğulları Ángel'in doğumda hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

