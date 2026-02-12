Burak Özçivit'in Körfez'deki gayrimenkul yatırımları dikkat çekti

Gazeteci Mehmet Üstündağ, TV8'deki Gel Konuşalım programında, Burak Özçivit'in Abu Dhabi'de 11 odalı lüks bir malikane aldığı ve Dubai'deki rezidans projelerinde üç daire sahibi olduğuna dair iddiaları aktardı.

Ayrıca Üstündağ, oyuncunun İstanbul Eyüp'te de daireler topladığına dair kulis bilgileri aktardı.



Geçen hafta Etiler'de özel plakalı lüks aracıyla görüntülenen Özçivit'in yeni aracının piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon lira olduğu öğrenildi.

2024 yılında, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Bodrum Turgutreis'te yeni aldıkları yazlıklarında görüntülendi. Ustalarla görüşen oyuncu çiftin, büyük bir bahçesi ve havuzu bulunan lüks villanın her şeyiyle kendilerinin ilgilendiği görüntülendi.

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.