Britney Spears'ten hayranlarını üzecek açıklama: Müzik endüstrisine asla geri dönmeyeceğim

Amerikalı şarkıcı Britney Spears, geçtiğimiz hafta stüdyoya dönme planları yaptığına dair söylentilerin ortaya çıkmasının ardından "müzik endüstrisine asla geri dönmeyeceğini" açıkladı.

Pop yıldızı, ABD medyasındaki iddialara yanıt olarak, Instagram üzerinden "Sadece açık olalım, çoğu haber saçmalıktır!!!" yazdı.

"Yeni bir albüm için rastgele insanlara görüşüyorumdiye sürekli söylüyorlar... Müzik endüstrisine asla geri dönmeyeceğim!!!" dedi.

Bazı kaynaklar, Julia Michaels ve Charlie XCX'in işbirlikçi olarak seçildiğini öne sürmüştü.

Ancak Spears, sadece eğlence amacıyla müzik yazdığını ve son iki yıl içinde başkaları için 20'den fazla şarkı yazdığını da belirtti.

"Ben bir şarkı yazarıyım ve bunu gerçekten bu şekilde seviyorum!!!" diye yazan şarkıcı, Baby One More Time, Oops!... I Did It Again ve Toxic gibi hitleriyle tanınmaktadır.

Hayranları, Speard'inmüziğe geri dönmesini bekliyordu ve daha önce endüstriye dönmek konusunda temkinli olduğuna dair ipuçları vermesine rağmen, bunu ilk kez kesin bir şekilde reddetti.

Geçen yıl yayımlanan The Woman in Me adlı anı kitabında, bir konservatuar altında yaşamanın hayatını nasıl etkilediğini detaylı bir şekilde anlattı ve Justin Timberlake ile çıkarken tıbbi bir kürtaj geçirdiğini açıkladı.

Sanatçı, o dönemde şunları yazdı: "Müzik kariyerimde ilerlemek şu anda odak noktam değil.

"Başkalarının istediği biri olmamam gerekiyor; aslında kendimi bulma zamanı."