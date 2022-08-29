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Atiye hemşehrilerini coşturdu

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Atiye hemşehrilerini coşturdu

Hataylı ünlü pop şarkıcısı Atiye, EXPO 2021 Hatay etkinlikleri çerçevesinde sevenleriyle buluştu.

Hataylı ünlü pop şarkıcısı Atiye, EXPO 2021 Hatay etkinlikleri çerçevesinde sevenleriyle buluştu.

Dans şovları ve etkileyici sesi ile hemşehrilerine eğlenceli anlar yaşatan Atiye, Arsuz EXPO alanını dolduran binlerce hayranına unutulmaz parçalarını seslendirdi.

Hayranlarının tezahüratları ile sahneye çıkan Atiye, Türkçe ve Arapça seslendirdiği şarkıları ve sahne performansıyla sevenlerini adeta coşturdu.

Memleketinde konser vermenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını belirten Atiye, bu duyguyu yaşatan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Hatay Atiye Magazin Haberler

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