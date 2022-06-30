Alara Serena'dan Yeni Hit

Yetenekli söz yazarı, vokal Alara Serena, Kıvılcım şarkısı ile aşkın acı halini farkındalık içinde, iç içe sıkışmış duyguların dışa vurulmuş halini anlatıyor. House altyapıda yüksek enerjisi olan bu şarkının söz ve müziğinde Alara Serena'ya, pek çok popüler şarkının bestecisi Mertkan Erkan eşlik ederken prodüktör koltuğunda Ilkay Sencan eşlik ediyor.

Alara Serena kimdir??

Alara Serena, 10 Ocak 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Arnavut kökenli olan Alara Serena, müzikle ilk tanışması 9 yaşında gitar eğitimi ile başladı. Aynı zamanda birçok sanat dalında faaliyet gösterip ardından şan dersleri alarak müzikal alanda ilerledi. 2018 yılında profesyonel olarak müzik kariyerine başlayan Alara Serena, 2021 yılında ilk şarkısı olan "Beni Üzeri " SolidTunes etiketiyle yayınladı. Şu anda LAB Recordings sanatçısı olarak kariyerine emin adımlarla ilerliyor.

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