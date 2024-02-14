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Adem Kılıçcı'dan Acun Ilıcalı'nın Survivor teklifine cevap: Aylık 350 bin TL ve 20 milyonluk ev isterim

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Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star için eski şampiyon Adem Kılıçcı'ya teklif götürdüğü ancak yarışmacının ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'lik ev alınsın talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star güçlü kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Avatar Atakan, Sema ve Hilmicem'in dahil olduğu yarışmada gözler eski şampiyon Adem Kılıçcı'yı aradı. Acun Ilıcalı'nın Kılıçcı'ya teklif götürdüğü ancak taleplerinden dolayı anlaşamadıkları ileri sürüldü.

YARIŞMAYA 4 KEZ KATILMIŞTI

Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre, Acun Ilıcalı, Kılıçcı'ya yeni sezonda mücadele etmesi için teklif götürdü. Ancak teklife sıcak bakmayan Kılıçcı, Ilıcalı'ya iki şart sundu. Başarılı yarışmacının Ilıcalı'dan ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'ye bir ev alınmasını istediği ileri sürüldü.

Adem Kılıçcı 2017, 2018, 2019 ve 2022 All Star'da mücadele etmişti. Ünlü isim, 2018 yılında Nagihan Karadere ile finale kalarak birinci olmuştu.

Adem Kılıçcı'dan Acun Ilıcalı'nın Survivor teklifine cevap: Aylık 350 bin TL ve 20 milyonluk ev isterim

Adem Kılıçcı'dan Acun Ilıcalı'nın Survivor teklifine cevap: Aylık 350 bin TL ve 20 milyonluk ev isterim

Adem Kılıçcı'dan Acun Ilıcalı'nın Survivor teklifine cevap: Aylık 350 bin TL ve 20 milyonluk ev isterim

Adem Kılıçcı'dan Acun Ilıcalı'nın Survivor teklifine cevap: Aylık 350 bin TL ve 20 milyonluk ev isterim

Ecem Altan
Ecem Altan
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Survivor All Star Acun Ilıcalı Star Televizyon Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (2)

NeverGu:

Survivor'a 3 kez katılıp finale kadar elenmeyen tek yarışmacı.Bu yüzden istekleri gayet makul

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9
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Sebastian Szymanski:

Hakkıdır. Az bile istemiş.

17
9
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