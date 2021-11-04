Mafia 3'ün stüdyosu Hangar 13'ten 53 milyon değerinde oyunun iptal edildiği açıklandı

2K Games'in ana şirketi Take-Two, yeni kazanç açıklamasında, iptal edilen haber siz bir projeden kaynaklanan 53 milyon dolarlık bir kayba işaret ediyor. Belge ayrıntılara son derece hafiftir, ancak yeni bir rapor projenin Mafia 3 ve son Mafia: Definitive Edition'dan sorumlu Kaliforniya stüdyosu Hangar 13'ün elinde olduğunu öne sürmektedir.

Projenin kod adı Volt'tur ve süper kahramanların yer aldığı çevrimiçi bir oyundu. Oyun 2017'den beri geliştiriliyordu ve birden fazla yenilenmeden geçti, ancak Covid-19 salgını da dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı mücadele etti. Aynı raporda, Hangar 13 çalışanlarının stüdyonun bir sonraki adımlarını tartışmak üzere Perşembe günü bir araya geleceği belirtiliyor.

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Hangar 13, 2014'te kuruldu, 2016'da Mafia 3'ü piyasaya sürdü ve 2017'de 2K Czech'i satın aldı. Stüdyo, 2018'de 2K Games2in ifadesiyle "stüdyonun kaynaklarının uzun vadeli geliştirme planlarıyla düzgün bir şekilde hizalanmasını sağlamak için" önemli işten çıkarmalarla vuruldu. O zamandan beri stüdyo yepyeni bir oyun duyurmadı, sadece Mafia: Defitivine Edition'ı piyasaya sürdü.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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