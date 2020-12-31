Maden Deresi için "Ekoturizm" Projesi hazırlandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin turizm potansiyeline, Kocaali ilçesindeki Maden Deresi bölgesinde hayata geçirecekleri "Ekoturizm" projesiyle canlılık katacaklarını belirtti.

Yüce, projeyle ilgili AKOM'da Kocaali Kaymakamı Nebi Eyüpoğlu, Kocaali Belediye Başkan Yardımcısı Halil Esen ve Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin ile bir araya geldi.

Yüce, burada yaptığı konuşmada, şehrin kuzey ucu Kocaali'nin, Karadeniz'in maviliği, doğanın yeşilliği ile adeta cennet köşelerinden olduğunu, bu değerleri hem korumak hem de ekoturizm ile canlandırmak istediklerini söyledi.

Proje kapsamında atıl vaziyette bulunan piknik ve rekreasyon alanlarının yenileneceğini ifade eden Yüce, "Doğal mağaraların bulunduğu turistik alanda Ekoturizm Projesi kapsamında yürüyüş parkuru inşa edilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin turizm potansiyeline Maden Deresi bölgesinde hayata geçireceğimiz Ekoturizm projesiyle canlılık katacağız. Mesire alanını dönüştürecek, yürüyüş yolları, piknik alanları ile Ekoturizmin merkez konumu Maden Deresi olacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı