16.09.2019 23:24

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Hatalı gol yiyebiliriz. Hata yapabiliriz, eksik olabiliriz ama asla oyundan vazgeçmemeliyiz. Oyunu bırakmamalıyız." dedi.



Ersun Yanal, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda 3-1 mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, gol yedikleri dakikaya kadar oyunun ve topun hakimi olduklarını söyledi.

Kalelerinde gördükleri golden sonra hatalı iki gol daha yediklerini anlatan Yanal, şöyle konuştu:

"Hatalı gol yiyebiliriz. Hata yapabiliriz, eksik olabiliriz ama asla oyundan vazgeçmemeliyiz. Oyunu bırakmamalıyız. Oyundan vazgeçilmesi, bu işin en kötü tarafıdır. Bu asla böyle devam etmez. Bu mümkün değildir. Bütün oyuncularımız bunu biliyor ve anlıyor olacaklardır."

"Hiçbir şeyden çekincemiz, korkumuz yok"

Hataların sebebinin bireysel olup olmadığı yönündeki soru üzerine Yanal, hataların yapılabileceğini, bunların altına ve nasıl olduğuna bakmanın kolay olmadığını belirtti.



"Çok net bir şekilde söyleyeyim; hiçbir şeyden çekincemiz, korkumuz yok. Bahanemiz yok." diyen sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, "Özellikle bu hatalar sonrasında oyunu bırakmanın olmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Bu da bugün bizim kaybettiğimizin kazanımıdır. Bir daha olmayacak." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, ligdeki tüm rakiplere saygı duyduklarını, hepsinin kendileri için eş değerde ve önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA