Macaristan Türkiye maç özeti ve golleri nasıl izlenir (VİDEO) Macaristan Türkiye maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti

Macaristan Türkiye maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor! Bu heyecana ekran başında ortak olmak isteyen Macaristan Türkiye maçı canlı izle araştırması yapıyor. Macaristan Türkiye maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Macaristan Türkiye maç özeti ve golleri nasıl izlenir (VİDEO) Macaristan Türkiye maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti

MACARİSTAN TÜRKİYE CANLI NEREDEN İZLENİR?

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MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Macaristan ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Macaristan Türkiye maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Macaristan ve Türkiye, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, Budapest'da, Puskás Aréna Stadyumu'nda oynanacak.

Avantaj milli takımda

İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.

Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek.

Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.

Arda Güler ve Merih Demiral döndü, Orkun Kökçü cezalı.

A Milli Futbol Takımı'nda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek.

Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemeyecek.

Macaristan ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Mert Günok ve Yunus Akgün kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiği için aday kadrodan çıkarılmalarına karar verildi.