Macaristan'a girmek isteyen sığınmacı sayısında artış - Haberler
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Macaristan'a girmek isteyen sığınmacı sayısında artış

AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Macaristan'a girmek isteyen sığınmacı sayısında artış

Macaristan Başbakanı Başdanışmanı György Bakondi, son dönemde ülkeye gelmek isteyen sığınmacı sayısında ciddi artış görüldüğünü söyledi.

Macaristan Başbakanı Başdanışmanı György Bakondi, son dönemde ülkeye gelmek isteyen sığınmacı sayısında ciddi artış görüldüğünü söyledi.

Bakondi yaptığı açıklamada, Macar güvenlik güçlerinin, geçen yıl eylül ortasına kadar 21 bin 992, bu yılın aynı döneminde ise 73 bin 617 sığınmacının Macaristan'a girişini engellediğini ifade etti.

Macaristan'ın sınırlarını korumaya devam edeceğini ve göçün durdurulması gerektiğini vurgulayan Bakondi, problemin kaynağından çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ülkesinin Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmesinin ve Sırbistan'ı güvenli ülke olarak tanımlamasının doğru adım olduğunu savunan Bakondi, söz konusu adımların, yasa dışı göçü engelleme konusunda yardımcı olduğunu kaydetti.

Bakondi, 2015'ten bugüne kadar 591 bin sığınmacının sınırlardan girişinin engellendiğini, 3 bin 27 insan kaçakçısının yakalandığını ve sınırda 67 tünelin ortaya çıkarıldığını aktardı.

Bakondi ayrıca, Macaristan'a 6 yılda 211 bin kişinin iltica başvurusunda bulunduğunu ama sadece 2 bin 837 kişinin talebinin olumlu karşılandığını ifade etti.

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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