Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı TOKİ arazisine kurulduğu belirlenen kaçak yapılarının yıkımı tamamlandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı TOKİ arazisine kurulduğu belirlenen kaçak yapılarının yıkımı tamamlandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar, tamamlan tahliye çalışmalarının ardından yıkılmaya başlanmıştı. 2 gün önce jandarma korumasında belediye ekiplerince iş makineleri kullanılarak başlayan yıkım çalışmalarında kaçak olduğu belirlenen tüm yapıların yıkımı tamamlandı. Çalışma ile 15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftlik tamamen yıkıldı. Yıkımın tamamlanmasının ardından belediye ve jandarma ekipleri alandan ayrılırken, Türkkan'ın çalışanları tarafından alanda enkaz çalışma kaldırmaları başlatıldı.

(İsmail Yıldır/İHA)

Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza yapanlara su vermek için aracından indi, feci şekilde can verdi: 1 ölü 4 yaralı
Kaza yapanlara su vermek için aracından indi, feci şekilde can verdi: 1 ölü 4 yaralı
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi
İHA muhabirini darbeden saldırganlardan biri İYİ Partili Türkkan'ın yeğeni çıktı
İHA muhabirini darbeden saldırganlardan biri İYİ Partili Türkkan'ın yeğeni çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Selçuk Tekay Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Burak Elmas Mert Müldür Metin Oktay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 20:46:58. #1.14#

title